Курган, , 16:28 — REGNUM В Курганской области восьмилетнего мальчика по выходу из электрички сбил грузовой поезд. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Трагедия произошла 9 апреля 2021 года в 14:32 по местному времени (12:32 мск) на 346 км перегона Просвет — Галкино. Ребёнок после выхода из электропоезда переходил через железнодорожные пути, и был сбит насмерть встречным грузовым поездом.

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.