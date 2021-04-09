Варшава, , 16:26 — REGNUM ЕС должен ввести очередной пакет санкций против Белоруссии. Об этом 9 апреля сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Polskie Radio.

«Мы не можем оставить без ответа действия белорусских властей против польских граждан и представителей польской диаспоры. Лица, ответственные за такие действия, должны быть лишены права въезда на территорию Польши и других стран Европейского союза. В этом плане мы будем добиваться расширения санкций ЕС», — заявил Яблонский.

По словам дипломата, санкции должны быть расширены на всех представителей белорусской власти.

«Представители власти могут потерять доступ к своей собственности, находящейся в странах ЕС, так как будут лишены права въезда на территорию сообщества. Если возникнет необходимость, будут введены и экономические санкции против Белоруссии», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис, а также активистов этой организации — Анджея Почобута, Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды. Все они задержаны и находятся в следственном изоляторе.