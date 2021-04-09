Северодвинск, Архангельская область, , 16:25 — REGNUM В одной из квартир Северодвинска сегодня, 9 апреля, прогремел взрыв — у жителя пятиэтажного дома взорвались охотничьи боеприпасы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Службе спасения.

По предварительной информации хозяин квартиры попытался вскрыть дверь сейфа, в котором хранились патроны с помощью «болгарки». Летящие искры попали на боеприпасы, которые воспламенились и сдетонировали.

В результате ЧП хозяин боеприпасов и его сын получили различные травмы. Взрывом в квартире выбило окна. На месте работают правоохранители.