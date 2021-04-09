Москва, , 16:26 — REGNUM Украина может начать масштабные наступательные боевые действия на ДНР и ЛНР в апреле. Такой прогноз 9 апреля сделал политолог Сергей Марков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта (фрагмент). 1914-1917

По мнению эксперта, этот месяц наиболее удачен для наступления украинских боевиков в силу климатических особенностей.

«По плану боевые действия должны начаться в апреле. Надо воспользоваться моментом, когда земля подсохла, но еще не появилось зеленой растительности, которая помогала бы вести партизанские действия против украинской армии», — заявил Марков.

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