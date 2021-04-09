Москва, , 16:21 — REGNUM Назначение Алексея Русских временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области логично подводит нас к мысли, что подводится сво8еобразная черта под процессом обновления губернаторского корпуса, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (Инсомар) Виктор Потуремский.

«На должности приходя так называемые «губернаторы новой волны — профессионально подготовленные кандидаты, выпускники так называемой «Школы губернаторов» РАНХиГС, которые показывают объективно хорошие и результат на выборах. И хорошие результаты по управлению регионами, в том числе и в кризисных ситуациях», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Сегодня, как уже не раз заявлялось, основной критерий выбора кандидата на такой высокий пост, как глава региона — это компетентность. Партийная принадлежность вторична. У нас есть губернаторы не только от партии власти. Конечно, они работают с разной степенью эффективности, если вспоминать, например, Валентина Коновалова в Хакасии, но в целом о каких-то партийных предпочтении в назначениях временно и исполняющих обязанности глав регионов я не отмечаю», — завершил свой комментарий эксперт.

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