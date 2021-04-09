Москва, , 16:20 — REGNUM Некоторые жители РФ могут опасаться того, что власти используют цифровой рубль для слежки за его обладателями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Так она прокомментировала итоги исследования, которое показало, что часть населения РФ выступает категорически против внедрения цифрового рубля.

«Цифровой рубль может привлекать своей быстротой и возможно снижением количества посредников при его использовании. Такая популярность, в свою очередь, может повлечь удешевление определённых банковских услуг, — сказала Левашенко. — В первую очередь речь идёт о рисках использования персональных данных, когда будет видно, кто, что и где покупает. Пока непонятны гарантии того, что государство не будет это как-то использовать против граждан. Плюс существует тот же риск «скрытого трекинга» — отслеживания перемещения граждан через их транзакции».

Как подчеркнула эксперт, экономика РФ вполне готова к появлению цифрового рубля.

«Однако его внедрение и одновременный запрет использования частной криптовалюты выглядит немного странно», — сказала Левашенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по вопросу о внедрении в РФ цифрового рубля общество разделилось на два блока — одни выступают за инновации и технологии, а другие — за традиционные и проверенные механизмы.

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