Вена, , 16:16 — REGNUM Иранцы придерживаются заявленной позиции не осуществлять очных контактов с США по теме ядерной сделки, поэтому на переговорах в Вене они не встречались с американцами, сообщил 9 апреля журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ульянов «Они не готовы к очным контактам с американцами».

Напомним, в столице Австрии 6−9 апреля проходили переговоры, посвящённые ядерной сделке с Ираном. Встречались члены Совместной комиссии Ирана и подписантов Совместного всеобъемлющего плана действий (один из них — Россия).

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