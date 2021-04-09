Подгорица, , 16:16 — REGNUM Волна подорожания основных продуктов питания обрушилась на Черногорию, сильнее всего подорожали растительное масло, мука и сахар. Рост цен достигает 30%.

Рост цен на продовольствие связывают с увеличением закупочной цены, особенно тех продуктов, которые Черногория получает исключительно за счет импорта.

По словам поставщиков, последствия пандемии привели к росту цен во всем мире, и пока нет сообщений о возможных сбоях на рынке и возможном дефиците определенных продуктов. Неизвестно, отслеживает ли правительство Черногории развитие рынка.

Также Министерство финансов, труда и социального обеспечения объявило об увеличении акцизов, в результате чего цена пачки сигарет увеличится примерно на 30 центов, литра газированных напитков — на 12 центов, килограмма сладостей — на 72 цента и алкогольные напитки от семи до 15 центов.