Москва, , 16:13 — REGNUM Украинские власти действуют наперекор желаниям собственного народа. Об этом 9 апреля заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

«Здесь мы должны разделить вождей Украины и украинский народ — это разные вещи. И я думаю, что в большинстве украинский народ понимает необходимость, важность выстраивания конструктивного диалога, в том числе и ДНР и ЛНР, для того чтобы не допустить эскалации конфликта и в конечном итоге ведение боевых действий», — заявил Швыткин.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил о том, что начало полномасштабных боевых действий в Донбассе со стороны Киева будет началом конца для Украины.

«Поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — указал Козак.