Москва, , 16:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский хочет разместить на территории своей страны военные базы США и других стран НАТО. Об этом 9 апреля политолог Сергей Марков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению эксперта именно это является одной из главных причин обострения конфликта в Донбассе. На фоне боевых столкновений украинских боевиков с силами ДНР и ЛНР Зеленский рассчитывает добиться военной поддержки со стороны ряда стран Запада.

«Зеленский хочет, чтобы войска США, Великобритании и Польши были размещены на территории Украины. В этом случае он считает, что усилит поддержку своей власти», — сказал Марков.

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