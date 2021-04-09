Москва, 9 апреля, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский хочет разместить на территории своей страны военные базы США и других стран НАТО. Об этом 9 апреля заявил политолог Сергей Марков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

По мнению эксперта именно это является одной из главных причин обострения конфликта в Донбассе. На фоне боевых столкновений украинских боевиков с силами ДНР и ЛНР Зеленский рассчитывает добиться военной поддержки со стороны ряда стран Запада.

«Зеленский хочет, чтобы войска США, Великобритании и Польши были размещены на территории Украины. В этом случае он считает, что усилит поддержку своей власти», — сказал Марков.