Москва, , 16:10 — REGNUM Законопроект о штрафах за самовольное подключение к централизованной системе водоснабжения, а также за самовольный сброс сточных вод внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Светланой Бессараб, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Самовольное подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения или водоотведения, а также самовольный забор воды из централизованной системы водоснабжения или самовольный сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения без подключения к таким системам предлагается наказывать штрафом. Санкции для физлиц составят до 30 тыс. рублей, на должностных лиц — до 80 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей — до 100 тыс. рублей, на юрлиц — до 200 тыс. рублей.

Предусмотрены штрафы и за повторное нарушение законодательства.

Авторы обратили внимание на то, что незаконные врезки в централизованные системы водоснабжения или водоотведения создают дополнительные неучтенные нагрузки, увеличивают расходы органов местного самоуправления и организаций на обеспечение водоснабжения и водоотведения, негативно влияют на качество работы сетей и сооружений.

К началу 2019 года в Краснодарском крае было выявлено 2,2 тыс. незаконных врезок в ливневую канализацию. В августе 2020 года только на территории Краснодара было выявлено 297 канализационных незаконных стоков, стекающих непосредственно в реку Кубань, отметили депутаты.