Москва, 9 апреля 2021, 16:09 — REGNUM В случае развязывания боевых действий в Донбассе Украиной Россия ответит решительным образом. Об этом 9 апреля заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».
«Нельзя ни в коем случае недооценивать, но всё же не допускаю ведение активных боевых действий. Потому что это будет начало конца Украины, если такое произойдёт. Половинчатых мер в этом вопросе не будет никогда. То есть если, не дай бог, такое произойдёт, руководство Украины, вожди Украины должно понимать и осознавать ответственность за происходящее», — заявил Швыткин.
По его мнению, единственным решением конфликта является следование Минским соглашениям.
«Я думаю выходом является мирный переговорный процесс, выполнение Минских соглашений. Альтернативы Минским соглашениям я не вижу, да и не только я», — указал он.
Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил о том, что начало полномасштабных боевых действий в Донбассе со стороны Киева будет началом конца для Украины.
«Поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — указал Козак.