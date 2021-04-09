Москва, , 16:09 — REGNUM В случае развязывания боевых действий в Донбассе Украиной Россия ответит решительным образом. Об этом 9 апреля заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

«Нельзя ни в коем случае недооценивать, но всё же не допускаю ведение активных боевых действий. Потому что это будет начало конца Украины, если такое произойдёт. Половинчатых мер в этом вопросе не будет никогда. То есть если, не дай бог, такое произойдёт, руководство Украины, вожди Украины должно понимать и осознавать ответственность за происходящее», — заявил Швыткин.

По его мнению, единственным решением конфликта является следование Минским соглашениям.

«Я думаю выходом является мирный переговорный процесс, выполнение Минских соглашений. Альтернативы Минским соглашениям я не вижу, да и не только я», — указал он.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил о том, что начало полномасштабных боевых действий в Донбассе со стороны Киева будет началом конца для Украины.

«Поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — указал Козак.