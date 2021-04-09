Москва, , 16:09 — REGNUM В апреле и мае 2021 года цены на сахар могут незначительности вырасти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал новость о том, что в марте 2021 года продажи сахара в РФ подскочили почти на 20%.

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«Рост продаж сахара в марте на 20% по сравнению с предыдущими периодами стал результатом политики правительства РФ по ограничению вывоза на экспорт и сдерживания цен на внутреннем рынке, — сказал Рамазанов. — В этих условиях увеличение спроса с покупателей, как оптовых, так и конечных потребителей, обусловлено ожиданиями роста цен после снятия этих ограничений. Вероятно, цены в апреле-мае изменятся незначительно в сторону их роста, и продлится это до тех пор, пока правительство РФ не снимет эти ограничения».

Но такой шаг, как полагает Рамазанов, правительство осмелится сделать, скорее всего, только ближе к осени 2021 года, когда станут известны результаты урожая сахарной свеклы и прояснится ситуация с пандемией.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сразу в нескольких регионах Сибири отмечается серьезный рост цен на сахар, масло и яйца.

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