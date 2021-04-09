Мурманск, , 16:08 — REGNUM В район месторождения металлов платиновой группы Федорова Тундра начались геологоразведочные работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области.

Прибывшей на место группе буровиков и геологов предстоит выполнить бурение скважин с отбором проб и провести дополнительное геологическое изучение с целью актуализации данных о запасах в рамках технико-экономического обоснования постоянных разведочных кондиций (далее ТЭО).

Компания-оператор проекта — АО «Федорово Рисорсес» — запланировала бурение более 100 колонковых скважин, отбор и анализ около 20 тысяч керновых проб, а также ряд дополнительных исследований.

«Федорова Тундра» — важнейший проект для Кольского Заполярья и всего Арктического региона. Правительство Мурманской области оказывает всемерную поддержку и содействие для начала его реализации», — рассказала министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

Полевой этап дополнительных геологоразведочных работ и оценки фонового состояния окружающей среды планируется завершить в четвертом квартале 2021 года. В его проведении задействованы, в том числе, высококвалифицированные специалисты из Апатитов и Мончегорска.

Справка:

Федорова Тундра — крупнейшее в Европе месторождение металлов платиновой группы производительностью 16 млн тонн руды в год.