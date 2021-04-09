Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга, на Невском проспекте, на прохожего обрушилась штукатурка с исторического фасада жилого дома. Об этом 9 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

ЧП произошло днем 9 апреля на Невском проспекте, 106.

«По предварительным данным, произошло обрушение штукатурного слоя эркера ресторана, расположенного в этом доме. Пострадал молодой мужчина. В настоящий момент его осматривают врачи скорой помощи. Угрозы жизни нет», — уточнил собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, а также представители ЖКС-1, в чьём ведении находится дом.