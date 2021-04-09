Москва, , 16:06 — REGNUM Назначение Алексея Русских на позицию временно исполняющего обязанности региона — это хороший показатель, считает Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Хорошо, что меняются региональные элиты. Морозов был одним из самых «длинных» губернаторов, из тех, кто дольше всего занимал главную руководящую должность в своём регионе. И то, что пришло время, что и ему пришла пора меняться — говорит о том, что политическая ротация в стране идет», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Вдвойне приятно, что место губернатора предлагается кандидату, представляющему не партию власти, а оппозиционную партию, КПРФ. Алексей Русских является человеком довольно известным, человеком с хорошей биографией, который много чего хорошего сделал в Московской области. В этом смысле, конечно, его возвращение в родной Ульяновск, откуда он родом, говорит о том, что достигнув определенных высот в Москве, на федеральном уровне, он теперь оказался достоин вернуться в не чуждую ему область уже в качестве губернатора. По ему, это красивый, символичный и во всех смыслах практический ход», — подчеркнул Олег Бондаренко.

«Здесь нужно тоже особенно учитывать тот шаг, что, как мы видим, смена губернаторов происходит по разным критериям, и касается самых разных людей, не только тех, кто давно занимает свою должность. Самое главное, что какое-то время считалось, что только губернаторы-технократы, похожие друг на друга как однояйцевые близнецы, могут пользоваться каким-то уважением в Кремле. Нет. Оказалось, что этот типаж губернатора уже в прошлом, губернаторов назначают самых разных, назначают и тех, кого уж никак не назовешь «технократом». Это классические политики, которые проделали свой путь, а потом оказались достойный предложения занять позиции. Временно исполняющего обязанности губернатора», — завершил свой комментарий Олег Бондаренко.

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