Москва, , 16:09 — REGNUM При помощи обострения конфликта в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает произвести узурпацию власти в своей стране. Об этом 9 апреля сообщил политолог Сергей Марков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт заявил, что граждане Украины избрали Зеленского ради мира в Донбассе. Однако под влиянием США он не выполняет обещания, с которыми шел на выборы, а наоборот инициировал обострение конфликта Украины с ДНР и ЛНР.

«Его рейтинг рухнул — уменьшился раз в пять. Очевидно, что если так будет продолжаться, он станет самым ненавидимым политиком на Украине. Чтобы остановить этот процесс Зеленский решил взять под контроль все СМИ, ликвидировать независимость всех олигархических группировок и построить режим личной диктатуры. Для этого он хочет имитировать войну с Россией. Вторая его цель — вступление Украины в НАТО», — заявил Марков.

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