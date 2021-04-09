Джакарта, , 16:04 — REGNUM Вулкан Мерапи в Индонезии начал извергать горячие облака, сообщает Antara.

На горе произошло два облака горячих лавин, состоящих из пара с расстоянием скольжения около 1800 метров.

Извержение вулканического материала может достигнуть области в радиусе трех километров.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии зафиксировало извержение вулкана Синабунг на Суматре.

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