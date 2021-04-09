Киев, 9 апреля 2021, 16:20 — REGNUM Правительство Украины разрешило использование препаратов, в составе которых есть конопля. Постановление «О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» от 7 апреля № 324 опубликовано на официальном сайте правительства.
В документе указаны два лекарственных препарата: «Набилон» и «Набиксимолс».
Как сообщили в издании «Украинская правда», «Набилон» применяется для лечения побочных эффектов химиотерапии рака, а «Набиксимолс» — для снятия спазмов мышц при рассеянном склерозе. Оба эти препарата стоят очень дорого — $2055 и $640 соответственно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гетманцев резко критиковал инициативы по легализации марихуаны на Украине, опасаясь, что страна покроется плантациями конопли.
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