Киев, , 16:20 — REGNUM Правительство Украины разрешило использование препаратов, в составе которых есть конопля. Постановление «О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» от 7 апреля № 324 опубликовано на официальном сайте правительства.

В документе указаны два лекарственных препарата: «Набилон» и «Набиксимолс».

Как сообщили в издании «Украинская правда», «Набилон» применяется для лечения побочных эффектов химиотерапии рака, а «Набиксимолс» — для снятия спазмов мышц при рассеянном склерозе. Оба эти препарата стоят очень дорого — $2055 и $640 соответственно.

«Вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решён… не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным её оборотом в самой бедной стране Европы», — написал глава комитета по вопросам налоговой политики Верховной рады Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гетманцев резко критиковал инициативы по легализации марихуаны на Украине, опасаясь, что страна покроется плантациями конопли.

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