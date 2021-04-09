9 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Ежегодно 10 апреля во всем мире отмечается Международный день движения Сопротивления — он посвящён всем тем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны на территориях, оккупированных войсками «Третьего рейха» и его союзников.

В Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге 9 апреля открылась мультимедийная выставка о роли советских военнопленных в движении Сопротивления в Европе. Материалы выставки предоставлены библиотеке Фондом памяти Александра Печерского.

Показ фильма «Непокоренные. Александр Печерский» Дарья Драй © ИА REGNUM

Торжественное открытие мультимедийной выставки, посвященной роли советских военнопленных в движении сопротивления в Европе Дарья Драй © ИА REGNUM Торжественное открытие мультимедийной выставки, посвященной роли советских военнопленных в движении сопротивления в Европе Дарья Драй © ИА REGNUM

Мультимедийная выставка, посвященная роли советских военнопленных в движении сопротивления в Европе Дарья Драй © ИА REGNUM

На мультимедийной выставке, которая размещена на восьми экранах в холле Президентской библиотеки, посетители смогут узнать об участии в движении Сопротивления советских военнопленных, находившихся в концлагерях на территории Германии и оккупированных ею стран, и бежавших из таких лагерей.

«На основе документов и фотографий, представленных на выставке, раскрыты наиболее значимые акции сопротивления, в которых узники концлагерей проявили небывалую стойкость и мужество», — рассказала ИА REGNUM ведущий специалист по экспозиционной и выставочной работе выставочного отдела библиотеки Алевтина Афоничева.

Ведущий специалист по экспозиционной и выставочной работе РНБ Алевтина Афоничева Дарья Драй © ИА REGNUM Ведущий специалист по экспозиционной и выставочной работе РНБ Алевтина Афоничева Дарья Драй © ИА REGNUM

Персональные карточки учета военнопленных Дарья Драй © ИА REGNUM

Мультимедийная выставка, посвященная роли советских военнопленных в движении сопротивления в Европе Дарья Драй © ИА REGNUM

Один из главных объектов выставки — интерактивная карта, которая показывает широту охвата Европы движением Сопротивления. На ней видно, что сеть концлагерей опутала почти всю Европу, от Норвегии на севере до Италии на юге.

«При этом на этой карте мы не увидим все лагеря, а лишь часть. Их было очень много и они находились в разных странах, — отметила собеседница агентства. — Мы не могли осветить на выставке все лагеря, а остановились на самых значимых. Это именно те восстания, побеги, которые были осуществлены, удались. Центральное место занимает лагерь Собибор и восстание под руководством Александра Печерского».

Мультимедийная выставка, посвященная роли советских военнопленных в движении сопротивления в Европе Дарья Драй © ИА REGNUM

Печерский — офицер Красной армии, именно он организовал одно из самых успешных восстаний в немецко-фашистском лагере смерти Собибор 14 октября 1943 года. По плану Печерского, заключённые должны были тайно и поодиночке ликвидировать персонал лагеря, а затем, завладев оружием, находившимся на складе, перебить охрану.

Однако план удался лишь частично — восставшие смогли убить 12 эсэсовцев из персонала лагеря, но завладеть оружейным складом не удалось. Из почти 550 заключённых рабочего лагеря 130 не приняли участие в восстании, около 80 погибли при побеге, ещё 170 были схвачены немцами в ходе широкомасштабных поисков.

Показ фильма «Непокоренные. Александр Печерский» Дарья Драй © ИА REGNUM

После восстания всех оставшихся в лагере узников и пойманных после побега нацисты убили. После чего Гитлер приказал уничтожить и сам концлагерь.

«Открывая выставку мы показываем действительно очень важные, но малоизвестные факты. Мы хотим показать, чтобы люди, дети, молодежь это видели, знали и помнили. В нас кровь и слезы этих людей, в нас ненависть к нацизму, и всё это должны помнить, чтобы с нами происходила какая-то самоидентификация», — подчеркнула в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор фонда Александра Печерского Юлия Макарова.

Генеральный директор фонда Александра Печерского Юлия Макарова Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетитель на мультимедийной выставке Дарья Драй © ИА REGNUM

Вместе с открытием мультимедийной выставки в холле библиотеки 9 апреля состоялась презентация киноленты «Непокоренные. Александр Печерский». Автор фильма — политолог, председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев. По его словам, в массовом сознании закрепилось, что советские бойцы освободили Освенцим и Майданек. Но помимо этих лагерей мало кто знает, что Красная армия освободила Заксенхаузен, Равенсбрюк, Плашов и другие крупные лагеря на территории оккупированной Польши и Германии. Как и не знают имена тех, кто это делал и чего им это стоило.

Автор фильма «Непокоренные. Александр Печерский» Илья Васильев Дарья Драй © ИА REGNUM Автор фильма «Непокоренные. Александр Печерский» Илья Васильев Дарья Драй © ИА REGNUM

Показ фильма «Непокоренные. Александр Печерский» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Из тех людей, героев антифашистских сопротивлений в концлагерях, в течение всего советского времени на слуху были только несколько членов подпольного комитета в Бухенвальде, — рассказал Васильев. — В течение длительного времени бывшие военнопленные и те, кто находился на оккупированной территории, были окружены ореолом общественного неодобрения. Полная юридическая реабилитация советских военнопленных произошла только при президенте, в библиотеке имени которого мы сейчас находимся».