Ханты-Мансийск, , 16:00 — REGNUM В Югре весенняя охота на пернатую дичь начнётся на неделю раньше обычного. Соответствующее постановление подписано главой ХМАО Натальей Комаровой.

Период охоты на боровую, болотно-луговую, водоплавающую дичь, на селезней уток с использованием живых подсадных уток, а также на серую ворону обозначен с 15 апреля по 20 мая.

С 30 апреля стартует охота в Советском, Кондинском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском районах — в охотничьих угодьях, расположенных южнее 61 градуса северной широты. В расположенных от 61 до 62 градусов северной широты, — с первой пятницы мая; расположенных севернее 62 градусов северной широты, — со второй пятницы мая.