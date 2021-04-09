Москва, , 16:00 — REGNUM После закрытия азиатской сессии 9 апреля сильных изменений на рынке не произошло. На торгах в Европе нефть сорта Brent торгуется в минусе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Цена восстановилась с азиатского минимума $62,54 до $63,02 (+0,84%). Пандемия продолжает негативно влиять на потребление нефти.

Участники рынка ждут снятия ограничений и восстановления спроса на нефть с ростом мировой экономики.

Тем не менее, волатильность на рынке снизилась, а вместе с ней сократился торговый диапазон с $60,25−65,50 до $61,62−63,60 за баррель. Пружина сжалась.

На пробое данного диапазона может возникнуть сильный дисбаланс спроса/предложения, что позволит цене сформировать сессионный тренд в пределах 3−4% за сутки.

Восстановление цены до $65 за баррель Brent усилит на рынке позиции покупателей, тогда как падение до $60 может спровоцировать их к закрытию длинных позиций», — считает эксперт.

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