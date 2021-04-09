Москва, , 15:59 — REGNUM Уже в ближайшие три года по всей России будут обеспечены космическая связь и широкополосный доступ в интернет. Такое заявление 9 апреля сделал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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«Мы планируем после утверждения программы «Сфера» немедленно развернуть работы по созданию на новых платформах новых спутниковых группировок», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Он также добавил, что согласно планам госкорпорации, «в 2024 году мы обеспечим всю РФ 100% покрытием космической связью и широкополосным доступом в интернет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Роскосмоса заявили, что реализация федеральной целевой программы комплексного развития космических информационных технологий «Сфера», формированеи которой началось в 2018 году, обеспечит России лидерство в сфере связи, навигации и спутникового интернета. Этот проект призван объединить сотник будущих спутников различного назначения в единую многофункциональную группировку с унифицированными системами и платформами.