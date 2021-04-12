Москва, , 00:46 — REGNUM Сергей Дмитриевич Зюзин (1911−1994) попал на флот с 1-го курса Одесского энергетического техникума. Морская служба привлекла молодого человека. Окончил особые курсы начсостава Черноморского флота, позднее учился на командном факультете Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова. Занимал штабные должности, но с началом войны Сергей Дмитриевич добился перевода в строй. С сентября 1941 года ходил помощником командира эсминца «Урицкий», затем служил начальником штаба дивизиона истребителей подводных лодок, но при первой возможности стремился участвовать в боевых операциях. С его личным участием к началу 1944 года были потоплены 4 и поврежден один транспорт, на выставленных в море минах подорвались и затонули 2 сторожевых корабля и транспорт, сбито 6 немецких самолетов.

Сергей Дмитриевич Зюзин

Поэтому не удивительно, что став в марте 1944 года командиром 2-го гвардейского дивизиона сторожевых катеров, бригады сторожевых кораблей Охраны водного района главной базы Северного флота гвардии капитан 3-го ранга Зюзин лично отличился в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции (7 октября — 1 ноября 1944 г.). В районе губы Малая Волоковая его катера точно и скрытно высадили десант в назначенном месте, а когда на берегу начался бой, огнем корабельных орудий поддерживали наступление десантников и подавляли немецкие огневые точки. В ночь на 13 октября 1944 года Сергей Дмитриевич успешно высадил несколько десантных групп в порт Лиинахамари (Печенгский район), прорвавшись через трехмильную простреливаемую противником зону. Сам Зюзин на своем катере подошел к мысу Крестовому. Это обстоятельство сыграло роковую роль для неприятеля. Увидев наших десантников в своем тылу, гитлеровцы вскоре капитулировали. В ходе боя катер, на котором находился капитан, получил прямое попадание снаряда в командную рубку, стоявшие рядом с ним командир катера и рулевой были убиты, сам он, будучи ранен, принял на себя управление катером и продолжил бой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года Сергею Дмитриевичу было присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением медали Золотая Звезда (№ 5063).

После войны Зюзин продолжил службу во флоте. Вышел в отставку в звании контр-адмирала.

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