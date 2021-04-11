Адыгея, 23 ноября, 2009, 20:53 — ИА Регнум. Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob.ru представил ИА REGNUM Новости результаты опроса "В каком городе мира Вы хотели бы побывать?" Каждый шестой (17%) россиянин мечтает побывать в Париже - показал опрос, проведённый среди 1000 россиян из всех регионов страны. Второе место (8%) отдали итальянской столице - городу Риму. Почётное третье место поделили Лондон и Токио, куда хотели бы поехать по 7% россиян. "В Токио. Японцы - умный и чтущий свои традиции народ", - так объясняют свой интерес к японской столице россияне. Пятым в списке вожделенных городов мира стал Нью-Йорк, о котором мечтают 6% респондентов: "Нью-Йорк - город контрастов!"

В рейтинге мест, куда мечтают отправиться россияне, по 5% набрали Венеция и Прага, 3% - Рио-де-Жанейро и по 2% - Амстердам, Мадрид, Сидней и Санкт-Петербург. Северная столица привлекает наших сограждан "красивыми старинными зданиями". Многие из участников опроса уже посещали Санкт-Петербург, но хотели бы вернуться туда "ещё много раз".

Среди других городов, которые они хотели бы посетить, россияне (37%) назвали Лас-Вегас, Афины, Лос-Анджелес, Барселону, Берлин, Майами, Дубай, Иерусалим, Москву, Дели, Мехико, Пекин, Мюнхен, Бангкок, Буэнос-Айрес, Ватикан, Вашингтон, Вену, Владивосток, Дрезден, Дублин, Женеву, Калининград, Карловы Вары, Киев, Одессу, Лиссабон, Монте-Карло, Рейкьявик, Сан-Франциско, Сингапур, Сочи, Торонто, Хабаровск, Хельсинки, Чикаго, Гавану, Милан, Петропавловск-Камчатский, Стокгольм, Тель-Авив и Винницу.

4% опрошенных не пожелали ограничиться каким-то одним городом. По их словам, они хотели бы побывать "если и не во всех городах мира, то во многих уж точно", "в каждом городе, где есть чудо света". Затруднились с ответом 3% наших сограждан: "Точно не могу ответить"; "Кризис, однако!"