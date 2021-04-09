Тамбов, , 15:54 — REGNUM В Тамбовской области 9 апреля подтверждено 82 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено сутками ранее.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Всего в области были зарегистрированы 30 тыс. 184 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 27 тыс. 512 пациентов, в том числе 72 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 428 человек.