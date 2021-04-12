Москва, , 00:30 — REGNUM Иннокентий Петрович Увачан (1919−1943) был на фронте с ноября 1942 года. Воевал рядовым (повозочным) отделения связи 276-го гвардейского стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии в 37-й армии.

Иннокентий Петрович Увачан

В ночь на 30 сентября 1943 года он переправился с первыми штурмовыми группами через Днепр у села Успенка (Онуфриевский район) и установил телефонную связь командования с плацдармом. Дважды под ожесточенным огнем связист восстанавливал обрыв провода. 3 октября Иннокентий Петрович с группой бойцов пробрался к двум окруженным батальонам и, проложив кабельную линию, установил с ними связь. Возвращаясь на КП, его отряд прорвался к небольшой высоте, которая, как сказано в представлении к званию Героя Советского Союза, «играла немаловажную роль на этом участке», и заняв ее, удерживал до прихода подкрепления.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года гвардии рядовому было присвоено звание Героя Советского Союза.

Увы, указ был посмертный — 14 декабря 1943 года в бою за село Недайвода (Криворожский район), обеспечивая связь с окруженным батальоном Героя Советского Союза капитана Юрия Полония, рядовой погиб. Как вспоминал однополчанин, «оба конца перебитого провода Иннокентий сжимал зубами. И тогда стало понятно, почему телефон действовал, хотя Увачан и не вернулся».

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