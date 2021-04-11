Москва, 12 апреля, 2021, 00:30 — ИА Регнум. Иннокентий Петрович Увачан (1919—1943) был на фронте с ноября 1942 года. Воевал рядовым (повозочным) отделения связи 276-го гвардейского стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии в 37-й армии.

Иннокентий Петрович Увачан

В ночь на 30 сентября 1943 года он переправился с первыми штурмовыми группами через Днепр у села Успенка (Онуфриевский район) и установил телефонную связь командования с плацдармом. Дважды под ожесточенным огнем связист восстанавливал обрыв провода. 3 октября Иннокентий Петрович с группой бойцов пробрался к двум окруженным батальонам и, проложив кабельную линию, установил с ними связь. Возвращаясь на КП, его отряд прорвался к небольшой высоте, которая, как сказано в представлении к званию Героя Советского Союза, «играла немаловажную роль на этом участке», и, заняв ее, удерживал до прихода подкрепления.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года гвардии рядовому было присвоено звание Героя Советского Союза.

Увы, указ был посмертный — 14 декабря 1943 года в бою за село Недайвода (Криворожский район), обеспечивая связь с окруженным батальоном Героя Советского Союза капитана Юрия Полония, рядовой погиб. Как вспоминал однополчанин, «оба конца перебитого провода Иннокентий сжимал зубами. И тогда стало понятно, почему телефон действовал, хотя Увачан и не вернулся».