Москва, , 15:54 — REGNUM Ситуация в Донбассе должны широко освещаться в публичном информационном пространстве. Об этом 9 апреля заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

«Дмитрий Козак соответствующие делает заявления и действия, чтобы вывести (вопрос) в публичное пространство, чтобы в конце концов мировое сообщество обратило внимание на двуличность и двойные стандарты со стороны стран западных и в частности Украины по невыполнению ими Минских соглашений», — заявил Швыткин.

В то же время реальная вероятность полномасштабных боевых действий, по его мнению, весьма низка, поскольку в Киеве должны понимать последствия большой войны.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил о том, что начало полномасштабных боевых действий в Донбассе со стороны Киева будет началом конца для Украины.

«Поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — указал Козак.