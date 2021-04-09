Москва, , 16:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не ставит перед собой задачу начать войну в Донбассе. Об этом заявил политолог Сергей Марков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По оценке эксперта, президент Украины пытается лишь создать имитацию боевых действий, которая нужна ему для установления собственной диктатуры и подавления любого инакомыслия и оппозиции.

«Зеленский не хочет войны. Он гениальный актер. Он мечтает о роли украинского Нерона. Как Нерон сжег Рим для вдохновения, так и Зеленский хочет имитировать войну в Донбассе, чтобы перейти к личной диктатуре», — сказал политолог.