Брюссель, , 15:58 — REGNUM Свои соболезнования по поводу кончины герцога Эдинбургского, принца Филиппа выразила королевской семье Великобритании глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Соответствующее сообщение 9 апреля размещено на странице главы ЕК в соцсети Twitter.

Как отметила Урсула фон дер Ляйен, она ранее с сожалением узнала о кончине супруга королевы Британии Елизаветы II, принца Филиппа.

«Хочу выразить искренние соболезнования Ее Величеству королеве, королевской семье и народу Соединенного Королевства в этот очень печальный день», — говорится в сообщении главы ЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в связи со смертью принца Филиппа в посольстве Великобритании в Москве, в резиденции посла и в британском генконсульстве в Екатеринбурге приспущены флаги.

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