Таллин, , 15:51 — REGNUM С января по апрель нынешнего года коронавирусом в Эстонии заразились 830 человек, хотя они до этого получили вакцину. Об этом сообщило госрадио Эстонии на русском языке Raadio 4 со ссылкой на данные Департамента здоровья.

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После первой дозы заболели 723 человека, после второй — 107. Доля таких людей составила всего 0,3%, но их количество будет расти по мере увеличения числа вакцинированных, признали специалисты.

«Ни одна вакцина не защищает на 100%, поэтому даже провакцинированные люди должны соблюдать все правила инфекционной безопасности. Правила простые: избегать большого скопления людей, сохранять дистанцию, носить маски и строго выполнять правила гигиены рук и респираторной гигиены», — сказала главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями департамента Ирина Филиппова.

Всего в настоящий момент минимум одну дозу вакцины в Эстонии получили 248 237 человек, 73 306 человек завершили курс вакцинации. В четверг, 8 апреля, вакцинацию прошло рекордное число эстоноземельцев — более 12 000.