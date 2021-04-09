Москва, , 15:51 — REGNUM Неудовлетворенность зарплатой российскими гражданами вполне понятна: снижение доходов, проблемы на рынке труда, резкий взлет инфляции — все это не только не позволяет поддерживать уровень жизни на желаемом уровне, но и вселяет определенную неуверенность в завтрашнем дне, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Резкое сокращение числа рабочих мест из-за карантинных ограничений в пик пандемии, перевод части сотрудников на неполный рабочий график, массовый отказ многих отечественных компаний от выплаты бонусов и премий по итогам года заставляют задуматься о том, что и текущий уровень заработной платы явно не дотягивает до того, который должен бы быть.

Тем более, что работать меньше граждане в целом не стали. Мы и без того одна из самых трудящихся наций. Порядка 64% населения страны признались в опросах, что работают вечерами и в выходные. И это не разовое явление — это стало уже нормой для многих компаний.

При этом рабочая неделя в России в среднем составляет 49 часов вместо положенных по трудовому кодексу 40 часов. Больше нас работают только в Хорватии, Греции (но эти страны в значительной степени ориентированы на туризм и вынуждены подстраиваться под график отдыхающих) и Польша, где нормы попросту отсутствуют.

К примеру, в Голландии продолжительность рабочей недели — всего 27 часов, а заработки — несравнимо выше. Аналогичная картина и во многих других высокоразвитых государствах. При этом в России самая низкая в Европе производительность труда (вдвое ниже, чем среднем по ЕС). И вот тут кроется основная проблема.

Наш человек сопоставляет количество времени, которое он работает, с количеством денег, которое он за это время зарабатывает. И, конечно, видит вопиющее расхождение. Сравнивая свою зарплату с существенно выросшими расходами на жизнь, он понимает, что текущая зарплата, похоже, совершенно не соответствует тому, как работает сотрудник.

На самом деле, в подавляющем большинстве случаев работодатель и рад бы платить больше, но не имеет такой возможности (отнюдь не все работодатели «жадные» от природы).

Но катастрофически низкая производительность труда (а мы отстаем по этому показателю от таких лидеров, как Нидерланды, США, Ирландия, Швейцария и пр. примерно в три раза, соседствуя по уровню производительности труда с Чили и Мексикой) приводит к тому, что большие усилия, затрачиваемые сотрудником на работе, не приводят к соответствующему результату на выходе.

Работаем много, а производим мало. И не слишком конкурентную продукцию. Причин нашей низкой производительности труда много. Но именно поэтому создается впечатление, что мы зарабатываем несправедливо мало. Ощущение верное — действительно мало по сравнению с вложенным количеством труда.

Но на то, чтобы изменить ситуацию к лучшему, тем более в таких масштабах, о которых свидетельствует опрос «Работы.ру», где четверть населения хотела бы получать как минимум на 50 тысяч рублей в месяц больше, уйдут многие годы. И потребуются серьёзные реформы, — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса «Работы.ру», только 9% россиян довольны своим нынешним уровнем зарплаты.

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