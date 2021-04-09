Пенза, 9 апреля, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В Пензенской области в текущем году первое нападение клещей зарегистрировано 5 апреля. За медицинской помощью по поводу присасывания клеща обратился 12-летний ребенок, который проживает в районе парка «Спутник» села Засечное.

Константин Крыжицкий. Ранняя весна

В период с января по март были диагностированы пять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Пензы. Все пять случаев с длительной инкубацией. Заражение произошло еще в сезон прошлого года.

Всего в течение 2021 года планируется обработать от клещей территории на площади в 134,22 гектара, в том числе детских оздоровительных учреждений — 64,22 гектара. Против клещевого энцефалита привили 16 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае с наступлением тёплых солнечных дней вблизи населённых пунктов активизируются пастбищные клещи, которые не являются переносчиками клещевого вирусного энцефалита, но передают клещевой сыпной тиф.

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