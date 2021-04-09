Владимир, 9 апреля 2021, 15:48 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 9 апреля зарегистрировано 1026 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
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За последние сутки были подтверждены три смерти пациентов с коронавирусом.
За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 27 тыс. 725 человек.
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