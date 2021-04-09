Москва, , 16:00 — REGNUM Российская армия приведена в боевую готовность на фоне обострения конфликта в Донбассе. Об этом заявил политолог Сергей Марков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Практически вся российская армия выведена сегодня в формат боевого развертывания, которые называются учениями», — заявил эксперт.

По его мнению, Россия вмешается в конфликт на востоке Украины, если Киев примет решение силой захватить ДНР и ЛНР. Более того, политолог высказал сожаление, что Россия не предотвратила конфликт еще в 2014 году, введя миротворцев на территорию соседней республики.

«Что касается российского ответа. Многие считают, что Россия совершила чудовищную ошибку, не введя миротворческий корпус на Украину в 2014 году, помогая тем самым сохраниться законной власти этой страны», — сказал Марков.

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