Сеул, , 16:08 — REGNUM В Южной Корее состоялось крупное мероприятие, посвящённое поддержке отечественной туристической отрасли. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации провинции Кёнгидо и местной организации туризма.

8 апреля состоялась встреча представителей местных турагентств и потенциальных зарубежных партнёров. Мероприятие проводилось в оффлайн‑ и онлайн-форматах.

Для зарубежных участников из 13 стран были организованы онлайн-консультации и специальное ток-шоу в прямом эфире. В них приняли участие 36 местных и 140 зарубежных профильных компаний.

Между тем, в Шанхае была представлена программа ознакомления с достопримечательностями провинции Кёнгидо.