Одесса, Украина, , 15:56 — REGNUM Бывший главарь неонацистской организации «Правый Сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко и его вероятный сообщник Руслану Демчук выпущены судом под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщило 10 апреля издание Strana.ua.

До момента рассмотрения апелляции по делу о похищении и пытках человека они будут находиться дома.

По информации телеграм-канала PavlovskyNews, на заседании суда присутствовали четыре депутата Верховной рады. Всего радикала были готовы взять на поруки 27 парламентариев.

Ситуацию прокомментировал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Похищение человека, пытки, убийство, наркотики, оружие — домашний арест. Дудкин (политолог Юрий Дудкин — ИА REGNUM): критика власти в Facebook и на оппозиционных телеканалах — арест без права залога. Слава Украине!» — написал он в своём телеграм-канале.

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Напомним, ранее Стерненко был приговорён к семи годам тюрьмы за похищение и пытки жителя Лиманского района Одессы Сергея Щербича, разбой и незаконное хранение огнестрельного оружия. Кроме того, неонациста обвиняют в убийстве жителя Черноморска Ивана Кузнецова.

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