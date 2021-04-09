Одесса, Украина, 9 апреля 2021, 15:56 — REGNUM Бывший главарь неонацистской организации «Правый Сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко и его вероятный сообщник Руслану Демчук выпущены судом под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщило 10 апреля издание Strana.ua.
До момента рассмотрения апелляции по делу о похищении и пытках человека они будут находиться дома.
По информации телеграм-канала PavlovskyNews, на заседании суда присутствовали четыре депутата Верховной рады. Всего радикала были готовы взять на поруки 27 парламентариев.
Ситуацию прокомментировал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.
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Напомним, ранее Стерненко был приговорён к семи годам тюрьмы за похищение и пытки жителя Лиманского района Одессы Сергея Щербича, разбой и незаконное хранение огнестрельного оружия. Кроме того, неонациста обвиняют в убийстве жителя Черноморска Ивана Кузнецова.
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