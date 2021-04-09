Москва, , 15:46 — REGNUM Подведены итоги отборочного этапа международного конкурса «Мой первый бизнес» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего в полуфинал проекта, проходящего в этом году онлайн, прошли 150 школьных и студенческих команд, в которых почти 200 конкурсантов.

Со 2 марта по 1 апреля участники конкурса от 14 до 23 лет проходили испытания отборочного этапа: выполняли задания, направленные на улучшение бизнес-навыков, определяли свой предпринимат ельский типаж, формировали свою бизнес-идею и готовили видеоролики с презентацией своего проектного замысла. Одновременно с практическими навыками участники изучали теоретические основы бизнеса, проходя курс образовательных вебинаров #Толькобизнес.

«Позади уже несколько этапов конкурсных испытаний. Мы получили более 7000 проектных инициатив и 1400 презентационных видеороликов от участников, из которых эксперты выбрали 150 самых сильных команд с наиболее проработанными бизнес-идеями. Это 100 школьных и 50 студенческих проектных групп и 193 человека. Теперь им предстоит принять участие в межрегиональных полуфиналах, которые пройдут в дистанционном формате с 15 по 22 апреля», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Он уточнил, что в топ-10 регионов по числу полуфиналистов вошли Москва (16 участников), Санкт-Петербург (12), Нижегородская область (12), Ростовская область (9), Московская область (8), Краснодарский край (8), Пензенская область (8), Удмуртская Республика (8), Воронежская область (7) и Республика Крым (7). Среди участников полуфинала также конкурсанты из Казахстана (2 школьника и 1 студент).

В рамках отборочного этапа конкурсанты представили экспертам свои проекты в двух направлениях: коммерческом и социальном. Среди них бизнес-идеи по продаже товаров, предоставлению услуг в различных нишах, в том числе в сфере экологии, возобновляемой энергетики, образования, медицины, общественного питания, туризма, медиа, культуры и искусства, моды, науки и технологий, а также других отраслей.

Например, Мария Немкова из Владимира в 19 лет создает модную одежду из старых вещей, тканей, занавесок и даже советских плакатов. Девушка уже создала первую коллекцию из 6 вещей, продает их знакомым и жителям своего города. В будущем мечтает основать свой бренд одежды и открыть собственную студию. Артемий Выпихов из Санкт-Петербурга в 14 лет открыл собственную дизайн-студию «Stery», которая специализируется на графическом, веб‑ и моушн-дизайне. Сейчас Артемию 17 лет, и его компания успела поработать с известными корпорациями, музыкантами и блогерами, в том числе с Маятником Фуко, Егором Кридом, HammAli & Navai и другими. Алиса Герман, 15-летняя школьница из Крыма, представила серию коллекционных игрушек — персонажей детской классической литературы. Девушка уверена, что такие игрушки помогут детям от 3 до 10 лет привить любовь к чтению. Она уже продумала первый прототип игрушек и хочет скорее изготовить первую партию.

«Отсматривая видеоролики конкурсантов, многие из которых совсем юные ребята, школьники, мы пришли к выводу, что проекты представлены на высоком уровне. Участники описали ценность своего продукта или услуги, рассказали, как определяли целевую аудиторию, отметили методы продвижения и свои первые шаги по поиску клиентов. Для кого-то из них путь в бизнесе только начинается, кто-то уже зарабатывает деньги и работает с клиентами. Учитывались не столько результаты, которых уже добился участник, сколько масштаб проработки проекта, его содержательность и конкурентные преимущества. Конкурс «Мой первый бизнес» собрал действительно достойные идеи, и нам было сложно выбирать лучших. Итоги подведены, и теперь самые сильные команды встретятся в кейс-чемпионате, это будет очень интересно», — отметил эксперт в области внешнего, внутреннего аудита, финансов, инвестиций конкурса, преподаватель финансовых дисциплин факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Лукинский.

Напомним, международный конкурс «Мой первый бизнес» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».