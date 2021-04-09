Москва, , 15:48 — REGNUM В марте 2021 года реализация новых автомобилей с кузовом пикап в России упала на 7,7% по сравнению с мартом 2020 года. Об этом 9 апреля сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего в прошлом месяце на российском авторынке было продано 872 авто с кузовом пикап. При этом в марте прошлого года их было продано 805 экземпляров.

Больше всего на российском авторынке в марте было продано моделей UAZ Pickup — 334 экземпляра. Таким образом, продажи этой модели выросли на 78,6% в годовом сравнении.

Кроме того, в марте 2021 года в России были проданы 192 пикапа Toyota Hilux (-16%), 151 единица Mitsubishi L200 (-38%), 61 машина Great Wall Wingle и 34 авто JAC T6 (+209%).

С января по март 2021 года в России продажи новых пикапов снизились на 27,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года. За отчетный период в стране было продано 1895 пикапов.

Напомним, 1 апреля компания Isuzu представила в России пикап Isuzu D-Max нового поколения.

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