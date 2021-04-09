Рига, , 15:45 — REGNUM Бывшая министр здравоохранения Латвии Илзе Винкеле опубликовала в местных СМИ свою переписку с директором Государственного агентства лекарств (ZVA) Свеном Хенкузенсом, пытаясь доказать, что она была не в курсе точных объемов заказанных на Западе вакцин.

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В опубликованных принтскринах переписки Винкеле и Ханкузенса в мессенджере WhatsApp ее участники обсуждают ситуацию с вакцинацией в стране и необходимость как можно скорее договориться с западными производителями вакцин. На сообщение главы ZVA о возможности заказать у Pfizer дополнительные 200 000 вакцин, Винкеле ответила «200 тысяч? Ой. Тяжко».

Винкеле теперь утверждает, что не пыталась повлиять на решение Ханкузенса, который в итоге отказался закупать дополнительные вакцины. Это привело к их острой нехватке, а затем спешной закупке вакцины от производителя AstraZeneca, вызвавшей скандал в стране.

Бывший министр здарвоохранения Латвии заявила, публикуя свою переписку, что Хенкузенс во время служебной проверки утверждал, что интерпретировал слова Винкеле как отказ заказывать такое количество вакцин. Винкеле заверила, что это «совершенно противоположно моей реакции на его сообщения», а Хенкузенс принимал решение самостоятельно.