Владимир, , 15:45 — REGNUM Во Владимирской области 9 апреля подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом — на три больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 30 тыс. 605 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 27 тыс. 725 пациентов, в том числе 81 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1026 человек