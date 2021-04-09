Вашингтон, 9 апреля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Американская актриса Эмма Робертс сыграет в романтической комедии, режиссёром которой является Марюс Вайсберг. Об этом сообщило издание Deadline.

Gage Skidmore Эмма Робертс

По данным СМИ, фильм называется «About Fate» («О судьбе»), сценаристом которого выступит Тиффани Полсен. Съемки киноленты запланированы на июнь 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что Марюс Вайсберг (настоящее имя — МарюсБальчюнас) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Он является автором российских пародийных кинокомедий «Гитлер капут!», «Бабушка лёгкого поведения» и «(Не)идеальный мужчина».