Москва, 9 апреля, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Россия пытается вернуть стороны конфликта в Донбассе к конструктивному диалогу, но донести свою позицию ей не удаётся. Об этом 9 апреля заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

Robfoto Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу

«Безусловно, контакты по линии российской дипломатии продолжаются, пытаются выйти на определённый конструктивный разговор. Если же говорить о российской дипломатии, то представительный орган власти — Госдума — делает заявления, выступает с соответствующими обращениями в адрес правительства Украины, в адрес других государств с целью того, чтобы обратить внимание на происходящее на юго-востоке Украины», — заявил Швыткин.

«Слышат или не слышат? Я думаю, что в подавляющем большинстве нас, к сожалению, не слышат. Но те попытки выстроить конструктивный диалог, не допустить той эскалации, не допустить в конечном итоге ведения боевых действий, во всяком случае с нашей стороны, прослеживаются», — указал он.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил о том, что начало полномасштабных боевых действий в Донбассе со стороны Киева будет началом конца для Украины.

«Поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — указал Козак.