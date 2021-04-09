Нижний Новгород, , 15:44 — REGNUM Средняя номинальная начисленная заработная плата жителей Нижегородской области составляет 35 032 рубля. Об этом говорится в материалах Нижегородстатата.

За последний год этот показатель в регионе удалось увеличить лишь на 2,2% или на 754 рубля в номинальном выражении.

Отметим, что только по официальным данным, за 2020 год инфляция в Нижегородской области выросла на 5,8%. При этом цены на продовольствие в регионе увеличились на 7,1%, на другие товары — на 6,4%, на услуги — на 3,6%.