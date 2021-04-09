Москва, , 15:59 — REGNUM На заседании экспертного совета на тему «Цифровизация образования: государственный и общественный взгляд. Оценка рисков и пути решения», состоявшемся 9 апреля в Государственной думе РФ, сопредседатель политической партии «Справедлтвая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин заявил о том, что рынок дистанционнного образования необъятен и колоссален. Он уточнил, что для бизнеса, который влез в образовательный процесс, дети стали «новой нефтью». Захар Прилепин высказал возмущение тем фактом, что колоссальное количество детей под прикрытием ковида не получают образования несколько месяцев подряд.

«Это — афера века», — сделал вывод Захар Прилепин.

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