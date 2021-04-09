Самара, 9 апреля 2021, 16:02 — REGNUM Более 30 млрд рублей предусмотрено в бюджете Самарской области на социальную поддержку пенсионеров, инвалидов и семей с детьми. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что в регионе мерами социальной поддержки охвачены свыше одного миллиона жителей. При этом в прошлом году на эти цели направили 26,1 млрд рублей, в 2021 году в бюджете региона предусмотрено 30,17 млрд рублей. При этом в течение текущего года планируется увеличить сумму финансирования на эти цели.
Отмечается, что меры соцподдержки в 2020 году получали порядка 900 тысяч пожилых жителей региона.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что всего в регионе осуществляется 123 социальные выплаты.