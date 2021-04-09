Самара, , 16:02 — REGNUM Более 30 млрд рублей предусмотрено в бюджете Самарской области на социальную поддержку пенсионеров, инвалидов и семей с детьми. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в регионе мерами социальной поддержки охвачены свыше одного миллиона жителей. При этом в прошлом году на эти цели направили 26,1 млрд рублей, в 2021 году в бюджете региона предусмотрено 30,17 млрд рублей. При этом в течение текущего года планируется увеличить сумму финансирования на эти цели.

«В Самарской области в прошедшем году осуществлялась 31 мера социальной поддержки семьям с детьми (100 тысяч семей, около 200 тысяч детей), на реализацию которых направлено почти 15 млрд рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что меры соцподдержки в 2020 году получали порядка 900 тысяч пожилых жителей региона.

«С 1 января 2020 года в Самарской области проиндексированы на 3% размеры ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам боевых действий и членам их семей, ежегодной выплаты ко Дню Победы «детям войны». С 1 января 2021 года они проиндексированы ещё на 3,6%», — говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что всего в регионе осуществляется 123 социальные выплаты.