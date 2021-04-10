10 апреля 2021 | Время чтения 14 мин

Марина Круглякова, , 12:30 — REGNUM В Москве прошел конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость». Истории его основательницы Натальи Присецкой и девушек-участниц в чём-то схожи. В юности после несчастного случая Наталья стала передвигаться на инвалидной коляске, но благодаря близким и друзьям вернулась к полноценной жизни.

«Я проснулась утром, а у меня отнялись ноги. Мне было 12 лет, и я была абсолютно здорова. Врачи так и не смогли понять, почему это произошло», — рассказывает Евгения Сычева, член параолимпийской сборной России и Москвы по фехтованию.

В один момент полностью изменилась жизнь и Юлии Рогачевой: «Я была здоровым ребенком, ходила в садик. Мне сделали прививку, и меня полностью парализовало».

Анне Чарторижской после травмы позвоночника пришлось заново учиться буквально всему, каждому движению — шевелить руками, переворачиваться на бок, правильно дышать, говорить, сидеть…

Танцы, спорт, любимые игры, да и множество простых вещей и занятий, о которых мы и не задумываемся, вдруг стали недоступны для них. Начался новый этап — выживание, принятие себя и ситуации, привыкание к своему «новому» телу и к изменившимся обстоятельствам, годы восстановления и реабилитации. У некоторых из участниц физические недостатки были с рождения.

Проблемы, с которыми сталкиваются девушки, одни и те же. Невозможность вести независимую жизнь, недоступная среда, неприятие со стороны окружающих, сложности с трудоустройством. Часто общество сквозь призму инвалидности не видит в них личности и воспринимает их как бесполых, бесформенных существ, а не женщин.

«В последнее время люди стали к нам относиться лояльнее, я это чувствую на себе, раньше всё было намного жестче , — говорит Ольга Курбатова. — Но мнение, что девушки с ограниченными возможностями не имеют права выходить замуж, создавать семью, стойко держится до сих пор. Говорят: «Да кто на тебя посмотрит, кому ты такая нужна». Но, извините, я же личность, и у меня есть какие-то достижения и достоинства».

Объединяет девушек не только то, что они передвигаются в инвалидных колясках, их проблемы и предстоящее испытание. Все они сумели найти силы и вернуться к полноценной жизни. Они не преодолевают героически себя и обстоятельства и не считают себя бедными и несчастными инвалидами, они просто живут, как и все обычные люди. Работают, учатся, занимаются творчеством, спортом, путешествуют. И конкурс красоты — это не случайность в их судьбе, а скорее — закономерность. Потому что они открыты для нового опыта и экспериментов. Стремятся дышать полной грудью и использовать любую возможность для развития.

Участница конкурса красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость» Марина Круглякова © ИА REGNUM

Девушки долго репетировали, учились танцевать на колясках. Для большинства это оказалось очень непросто. Им помогали и поддерживали партнеры — курсанты Академии гражданской защиты МЧС России. Кирилл Хрущ из Ростова-на-Дону учится на 5-м курсе:

«Когда два года назад я шел на первую репетицию, мне было несколько страшновато. Я никогда не общался с людьми с ограниченными возможностями и не представлял, как себя вести. Но с девушками оказалось очень просто общаться, и мы быстро нашли общий язык. Я понял — они обычные люди, такие же, как и мы, между нами нет никаких барьеров, просто им иногда нужна помощь, и коляска — это их способ передвижения. И в этом году, когда узнал про конкурс, захотел снова пойти».

Репетиция выступления на конкурсе красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость» Марина Круглякова © ИА REGNUM

Репетиция выступления на конкурсе красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость» Марина Круглякова © ИА REGNUM Репетиция выступления на конкурсе красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость» Марина Круглякова © ИА REGNUM

Участницам предстояло пройти три испытания. Первое — танец на колясках под музыку из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта». На втором этапе каждая показывала подготовленную дома видеопрезентацию и рассказывала о себе. Завершилась конкурсная программа вальсом на музыку Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». После длительного и бурного обсуждения жюри присвоило каждой участнице тот или иной титул — «Мисс Независимость», «Вице-мисс Независимость», «Мисс Душевная Москва», «Мисс Грация», «Мисс Талант», «Мисс Позитив», «Мисс Очарование», «Мисс Светская Персона», «Мисс Стиль». Гости конкурса решали, кому отдать приз зрительских симпатий.

Заключительное, третье испытание – вальс на колясках под музыку Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» Марина Круглякова © ИА REGNUM Заключительное, третье испытание – вальс на колясках под музыку Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» Марина Круглякова © ИА REGNUM

Участницы конкурса красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость» Марина Круглякова © ИА REGNUM

Первое испытание – танец на колясках под музыку Сергея Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта» Марина Круглякова © ИА REGNUM Первое испытание – танец на колясках под музыку Сергея Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта» Марина Круглякова © ИА REGNUM

Участница конкурса красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость» Марина Круглякова © ИА REGNUM

Но, наверное, это не столь уж важно, какой именно титул получила каждая из девушек. Сегодня им визажисты сделали макияж, а стилисты — красивые прически. Конкурс закончился, и девушки вернулись к своей обыденной жизни. Как все. Вот только некоторым дается это право — быть как все — нелегко.

Девушкам наносят макияж Марина Круглякова © ИА REGNUM

Подготовка к конкурсу красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость» Марина Круглякова © ИА REGNUM

Подготовка к конкурсу красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость» Марина Круглякова © ИА REGNUM Девушкам наносят макияж Марина Круглякова © ИА REGNUM

Подготовка к конкурсу красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость» Марина Круглякова © ИА REGNUM

Девушкам наносят макияж Марина Круглякова © ИА REGNUM Подготовка к конкурсу красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость» Марина Круглякова © ИА REGNUM

Жанна Пронина

Жанна Пронина Марина Круглякова © ИА REGNUM

Жанна Пронина любит гулять со своим другом — далматинцем Немо. Ей 36 лет, ее жизнь — остросюжетный триллер. В 10 лет вместе с родителями ехала в автомобиле. Автокатастрофа, родители погибли, Жанна получила перелом позвоночника. Родственники от нее отказались. Родной брат продал квартиру и отправил ее в деревню, в дом без удобств. Оттуда с гангреной и температурой 40 соседи отвезли девочку в больницу:

«Чудо-доктор спас мои ноги. Но мне было негде жить и нечего есть. Началась дистрофия, при росте 170 весила 42 кг. Я не совсем счастливая, но удачливая. Встречаю очень хороших людей. Они меня спасли, помогли получить жилье, образование. В любой ситуации надо не забывать, что вокруг люди и, может, кто-то из них нуждается в твоей помощи. Хочу создать центр для детей-инвалидов, чтобы помогать им».

Жанна Пронина завоевала титул «Мисс Душевная Москва». Марина Круглякова © ИА REGNUM

На конкурсе Жанна завоевала титул «Мисс Душевная Москва». «Кто не стучится, тому не открывают, кто не пробует, у того не получается, — считает она. — На конкурс я попала случайно, сначала даже хотела уйти, но потом стало интересно, и я решила побороть свои страхи, испытать себя — смогу или не смогу».

Ольга Курбатова

Ольга Курбатова Марина Круглякова © ИА REGNUM

Курбатова Ольга любит посещать художественные выставки. Ей 22 года, она учится в МГГЭУ, изучает английский, немецкий, французский и турецкий языки. Мечтает стать переводчиком и преподавателем:

«В 10-м классе мне пришлось перейти в другую школу, так как новый директор заявил, что инвалиды должны учиться в специализированных заведениях. Считается, что они должны сидеть дома, а если работать, то в специально отведенных местах. Я категорически против этого. Я тоже думала, что ничего не могу, но познакомилась с людьми, которые, находясь в такой же ситуации, ведут активный образ жизни, и поняла: мои возможности на самом деле безграничны, нет рамок, которые могли бы меня удержать. Я поверила в себя. Сейчас борюсь за права инвалидов, за их право вести полноценную жизнь, учиться, работать, создавать семью, путешествовать».

Ольга Курбатова стала обладательницей титула «Мисс Грация»: Марина Круглякова © ИА REGNUM

На конкурсе Ольга стала обладательницей титула «Мисс Грация»:

«Первое время было тяжело танцевать на инвалидной коляске, но потом научилась. Я участвую в конкурсе, потому что хочу, чтобы люди с ограниченными возможностями не оказались в той же ситуации, как я, — чтобы они не отчаивались, не сидели в 4 стенах, начали активно действовать, не замыкались в себе, ведь в любом случае человек не одинок, сейчас есть интернет, социальные сети, мессенджеры».

Анна Чарторижская

Анна Чарторижская Марина Круглякова © ИА REGNUM

Анна Чарторижская занимается грузоперевозками. Работает в сфере международной оптовой торговли, специалист по логистике, таможне, экономист. Ей 37 лет. Анна родилась в семье военного. Травму получила в 25 лет.

«Меня спасли, и Бог дал мне второй шанс прожить свою жизнь дальше более качественно и полезно для себя и других. После травмы была полностью неподвижна. Очень хотелось жить. Я поставила перед собой цель — максимально восстановиться для того, чтобы быть счастливой. Начала двигать руками, переворачиваться… Когда научилась сидеть, поступила в Университет управления на факультет транспортной логистики. Экзамены сдавала без поблажек. В глазах приемной комиссии увидела растерянность и панику, но смогла убедить, что справлюсь. Получила водительские права, занимаюсь вокалом, люблю готовить».

Анна Чарторижская стала обладательницей сразу двух титулов – «Мисс Светская Персона» и «Мисс Стиль» Марина Круглякова © ИА REGNUM

Анна стала обладательницей сразу двух титулов конкурса — «Мисс Светская Персона» и «Мисс Стиль».

«Участие в конкурсе — это позитив и большое удовольствие для меня. Нравится всё — репетиции, примерки платьев, то, как вокруг нас все бегают и хлопочут, делают нам прически и макияж. Мне вообще интересно, и я стараюсь участвовать в различных культурно-социальных мероприятиях как вокалист или модель».

Евгения Сычева

Евгения Сычева Марина Круглякова © ИА REGNUM

Евгения Сычева — член параолимпийской сборной России и Москвы по фехтованию, выступает на всех трех видах оружия — рапирах, шпагах и саблях. Мастер спорта международного класса, многократный призер чемпионатов мира, Европы и России. Родилась в Слободском Кировской области. Занималась в музыкальной школе по классу виолончели, рисовала. В 12 лет появились проблемы со здоровьем. Евгения закончила школу с золотой медалью, а также факультет иностранных языков МГГЭУ. Затем поступила в Университет физической культуры и спорта.

«Я выбрала фехтование, потому что это эмоциональный и динамичный вид спорта, единоборство и постоянная борьба с соперником. Мечта? Обычно я планирую, а не мечтаю, ставлю перед собой цель и достигаю ее. Главное, найти свое место в жизни, быть счастливым и оптимистом».

Евгения Сычева получила титул «Вице-мисс Независимость», а также специальный приз «За улыбку» от спонсоров мероприятия Марина Круглякова © ИА REGNUM

На конкурсе Евгения получила титул «Вице-мисс Независимость», а также специальный приз «За улыбку» от спонсоров мероприятия.

«Конкурс для меня — это возможность получить какой-то другой опыт. Познакомиться с новыми людьми. Я хочу показать людям с инвалидностью, что, если что-то случается, жизнь не заканчивается. Всегда есть возможности для развития и самореализации, например параолимпийский спорт или танцы на колясках. Чтобы они видели, что человек в любой ситуации может полноценно жить и быть счастливым».

Юлия Рогачева

Юлия Рогачева Марина Круглякова © ИА REGNUM

Юлия Рогачева больше всего любит проводить время в различных клубах. С удовольствием ходит на концерты, в кино, кафе или просто по магазинам. Ей 23 года, родилась в Белгороде. В три года в результате врачебной ошибки Юлию полностью парализовало. На восстановление фактически ушло всё детство. Сейчас учится на 3-м курсе МГГЭУ на факультете психологии. После окончания планирует остаться в магистратуре, затем — в аспирантуре.

«Самое главное в жизни — семья. Сейчас для меня — это мама. Я очень благодарна ей за всё, что она для меня сделала, за то, с каким терпением и упорством реабилитировала меня. Я мечтаю найти хорошую работу, выйти замуж за любимого человека. Сдать на права, купить машину и самостоятельно передвигаться на ней, путешествовать. В людях я ценю искренность, не люблю, когда врут и не держат слово».

Юлия Рогачева завоевала титул «Мисс Очарование» Марина Круглякова © ИА REGNUM

На конкурсе Юлия завоевала титул «Мисс Очарование».

«Первое время было очень тяжело сидеть на танцевальной коляске, когда выполняли различные движения, кружилась голова, думала научиться — просто нереально, а сейчас мне кажется, что это вообще мое».

Кстати, вместе со званием Юлия на конкурсе получила… предложение руки и сердца.

Лола Якубова

Лола Якубова Марина Круглякова © ИА REGNUM

Лола Якубова в прошлом — член параолимпийской сборной Калмыкии по настольному теннису. Лоле 30 лет. Благодаря спорту, она побывала во многих странах и городах. В Москву приехала из Элисты. Сейчас учится в МГГЭУ.

«Начало моей жизни было нерадужным. Дом ребенка, несколько лет в больнице, центр для сирот и инвалидов. В Элисте я нашла приемную семью. Теперь у меня есть мама, 8 сестер и брат. Все они, как и я, — приемные. Мне нравились компьютеры, но когда я увидела, какие формулы изучают будущие программисты, пошла на факультет психологии. Хотелось разобраться в себе, лучше понять свои проблемы и комплексы. После 4 лет учебы не скажу, что на 100% узнала себя, но какие-то вещи для себя открыла и сейчас более спокойно отношусь к тому, как социум реагирует на инвалидов».

Лола Якубова Марина Круглякова © ИА REGNUM Приз зрительских симпатий гости конкурса отдали Лоле Якубовой Марина Круглякова © ИА REGNUM

На конкурсе гости отдали Лоле приз зрительских симпатий.

«Я хочу чувствовать себя красивой. Участие в конкурсе — это еще одна граница, которую я хочу преодолеть».

Алина Швецова

Алина Швецова Марина Круглякова © ИА REGNUM

Алина Швецова любит ездить на своей машине. Ей 21 год, она закончила Академию народного хозяйства при Президенте РФ по специальности «Реклама и связи с общественностью». В детстве занималась бальными танцами, участвовала в различных конкурсах, завоевала 33 медали. Затем — травма колена, неудачная операция, после которой отказали ноги. Алина училась дома, занималась музыкой, плаванием, закончила школу с золотой медалью:

«Я сначала, когда надо было куда-то выйти, переживала, как на меня будут смотреть. Не могла принять ситуацию, что я на коляске и в какой-то момент придется попросить о помощи. Но сейчас всё изменилось, думаю, благодаря моим друзьям. Они понимают, что я всё могу сама делать, относятся ко мне не как к особенной, а к такой же, как они, просто мне периодически нужна помощь».

Алина Швецова завоевала титул «Мисс Независимость» Марина Круглякова © ИА REGNUM

На конкурсе Алина завоевала титул «Мисс Независимость»:

«Я участвую в конкурсе, чтобы лучше узнать себя, увидеть, как буду вести себя именно в этой ситуации. Хочу показать себя друзьям с другой стороны. Они знают, что я занимаюсь творчеством, вокалом, но не понимают, насколько это важно для меня. Хочу, чтобы они открыли во мне неожиданные для них умения и качества».

Анастасия Житкова

Анастасия Житкова Марина Круглякова © ИА REGNUM

Анастасия Житкова любит заниматься верховой ездой. Ей 24 года, она учится на 3-м курсе МГГЭУ на факультете психологии.

«Я решила заниматься психологией, чтобы разобраться в себе и помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации. Я считаю, что к людям с ограниченными возможностями у нас в стране часто относятся несправедливо и нередко негативно. Ощущаю это с детства. И хотела бы это изменить. Я люблю петь, слушать музыку. Когда мне что-то нравится, то всегда стараюсь принимать в этом участие. Я целеустремленный человек, если поставила перед собой цель, то добиваюсь ее. Мечтаю отправиться в кругосветное путешествие, встретить любимого человека, выйти замуж и создать крепкую, дружную семью».

Анастасия Жидкова завоевала титул «Мисс Талант» Марина Круглякова © ИА REGNUM

На конкурсе Анастасия прочитала стихотворение, которое сочинила сама, и завоевала титул «Мисс Талант»:

«Я стала участвовать в конкурсе, чтобы доказать, в первую очередь себе, что люди с ограниченными возможностями могут добиться всего, чего захотят, достичь любой цели, поставленной перед собой».

Мария Агеева

Мария Агеева Марина Круглякова © ИА REGNUM

У Марии Агеевой много увлечений, одно из них — занятия на спортивных тренажерах. Ей 19 лет, родилась в Смоленске. Сейчас учится на первом курсе МГГЭУ на факультете журналистики. «Я закончила курсы радиоведущих, и это меня очень зацепило. Я бы хотела всё делать качественно и поэтому поступила в институт. Родственники и друзья говорят:

«Машка, отучишься и будешь работать дома». Это самое неприятное и страшное для меня, когда пророчат надомную работу. Я не терплю одиночества, не могу находиться дома одна, люблю людей со всеми их негативными проявлениями. Я бы хотела работать среди них. Быть диджеем в клубе или хотя бы шарики на улице продавать, потому что это живое общение, видишь улыбки, слезы. Я всегда завидовала уличным художникам, ведь они встречают много новых людей, у каждого из них своя история».

Мария Агеева, самая юная участница конкурса, получила титул «Мисс Позитив» Марина Круглякова © ИА REGNUM

Мария, самая юная участница конкурса, получила титул «Мисс Позитив»:

«Первое время мне было сложно танцевать на коляске, казалось, что не смогу и сама я какая-то неуклюжая, но потом стало получаться, и эти мысли ушли. После конкурса возникла идея продолжить заниматься танцами. Благодаря ему я узнала отличных девчонок, с некоторыми из них мы учимся в одном вузе, но не были знакомы. Я участвую в конкурсе, потому что хочу реализовать свои способности. И я люблю всё новое — меня это всегда воодушевляет».