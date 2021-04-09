Москва, , 15:42 — REGNUM На сегодняшний день российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрировали десятки стран. Об этом 9 апреля совещании по производству и обращению вакцин для профилактики COVID-19 сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Российские вакцины покоряют новые рынки, «Спутник V2 в частности зарегистрирован уже в 60 странах», — уточнил глава российского правительства.

Мишустин добавил, что в Минздраве РФ проходит регистрацию уже четвёртая отечественная вакцина — «Спутник Лайт».

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины от коронавирусной инфекции. «Спутник V», разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, стал первым подобным препаратом в мире. Вторая зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19 — «ЭпиВакКорона» — создана новосибирским научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Третьей вакциной от коронавируса в России стал препарат под названием «КовиВак», созданный Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.